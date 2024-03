Inter, Marotta: "Fabbian? Con la ricompra sarebbe nostro, abbiamo ancora un anno..."

vedi letture

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima del match contro il Bologna è stato intervistato da Dazn: “Faccio tanti auguri al mondo interista perché ricorre il 116° anno di questo glorioso club. Oggi si tratta di una partita in cui dobbiamo cercare di consolidare il primato; mercoledì, contro l'Atletico, dobbiamo passare il turno. E in entrambe le occasioni dovremo giocare ad alto livello. Fabbian? Con la recompra sarebbe nostro, per noi è una bella cosa che un calciatore può farsi le ossa in provincia; sta facendo bene, siamo contenti di lui. Abbiamo ancora un anno per poterlo riportare, vedremo la cosa migliore per noi e lui”.

È lo snodo decisivo per la stagione? L'ad nerazzurro risponde così: "Ci sono ancora tante partite e potenziali punti a disposizione delle rivali dirette. Dobbiamo continuare a fare prestazioni da Inter, che ci portano a punti e risultati".