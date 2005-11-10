Altra vittoria per Allegri: il Napoli batte 2-1 l'Osasuna, Politano e Lucca in gol

Tanti i giocatori utilizzati dall'ex tecnico del Milan, che sorride anche per la rete del centravanti italiano, rientrato dall'infortunio.

Il Napoli vince nella sua terza uscita stagionale e batte 2-1 l'Osasuna. La squadra di Massimiliano Allegri passa in vantaggio al 27' grazie al gol di Matteo Politano, che sfrutta alla perfezione l'assist di Spinazzola e con il mancino al volo ribadisce in rete il cross dell'esterno. Molto ispirato, l'ex Inter colpisce la traversa su punizione al 37', con Fernandez che sarebbe stato battuto. Nella ripresa il segnale che in tanti si aspettavano: al 53' arriva il gol di Lorenzo Lucca, che si gira dopo il passaggio di Anguissa e di destro in diagonale sigla il raddoppio. Al 69' arriva la rete di Ante Budimir su calcio di rigore, con Milinkovic-Savic che aveva intuito.

I giocatori schierati dal Napoli

Napoli (4-3-3): Meret (1' st Milinkovic-Savic); Di Lorenzo (1' st Mazzocchi), Rrahmani (1' st Obaretin), Marianucci, Spinazzola (1' st Olivera); Anguissa (29' st Baridò), Lobotka (19' st Prisco), Folorunsho (1' st Vergara); Politano (1' st Alisson), Hojlund (1' st Lucca), Giovane (1' st Lang). A disp.: Pugliese, Contini, Garofalo, Cheddira, Pereyra. Allenatore: Massimiliano Allegri.