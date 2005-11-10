Ufficiale Foggia, colpo fra i pali: arriva lo svincolato Marfella. Ha firmato un annuale

Il portiere, cresciuto nelle giovanili del Napoli, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Casertana e Bari

Nuovo innesto in casa Foggia per affrontare la Serie C. Il club pugliese ha infatti annunciato l'arrivo del portiere Marfella che si era svincolato al termine della passata stagione dal Bari, che ora incontrerà da avversario in campionato.

La nota del Foggia su Marfella

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Marfella, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2027.

Portiere, nato a Pozzuoli il 15 settembre 1999, Marfella cresce nel settore giovanile del Napoli, compiendo l’intero percorso fino alla formazione Primavera. Muove i primi passi tra i grandi con la maglia del Vis Pesaro prima e del Bari poi, conquistando da protagonista due promozioni dalla Serie D alla Serie C e collezionando oltre 70 presenze complessive da titolare nei campionati dilettantistici. Torna successivamente al Napoli, dove debutta in Serie A, per poi proseguire la sua carriera professionistica vestendo le maglie di Casertana e Bari.

In carriera vanta complessivamente oltre 100 presenze tra i professionisti e i settori giovanili nazionali.

Le prime parole del portiere ai canali ufficiali

“Se ti chiama il Foggia, l’unica risposta possibile è accettare subito. Ho tanta voglia di iniziare e di ripagare la fiducia della società e dei tifosi sul campo.”