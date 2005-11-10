Lazio, poker all’Ostiamare: decidono le doppiette di Ratkov e Zaccagni

Sono ancora Ratkov e Zaccagni i protagonisti della Lazio: quinto successo su cinque in amichevole, con l’Ostiamare finisce 4-0

Sono Petar Ratkov e Mattia Zaccagni i volti del precampionato della nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Se dal capitano biancoceleste ci si aspetta un riscatto dopo una stagione negativa, l’attaccante serbo era uno degli osservati speciali dopo i sei mesi difficili vissuti dal suo arrivo a Roma. Ratkov risponde con il sesto gol nelle ultime quattro amichevoli e si candida con prepotenza alla titolarità in vista della prima partita ufficiale in programma tra undici giorni. Gattuso vara una versione B della Lazio con tantissimi cambi, dà spazio ai giovani eppure ottiene buone risposte. Due gol per tempo, con Ratkov assoluto protagonista nel primo parziale. Il serbo al 19esimo sblocca con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Noslin. In un match dai ritmi piuttosto bassi arriva la doppietta dell’ex Salisburgo al 41esimo: Ratkov spinge col destro in porta il cross basso di Serra, che continua a dare buone risposte in questo precampionato.

Lazio, nella ripresa in campo i titolari: Zaccagni firma la doppietta personale

Gattuso aspetta il 60esimo per mettere in campo i titolari dopo gli esperimenti della prima ora di gioco. Buone risposte da Floriani Mussolini a sinistra, con l’ex Cremonese che continua a candidarsi per la permanenza in rosa. Negli ultimi venti minuti sale in cattedra Mattia Zaccagni, che con una doppietta fissa il punteggio sul 4-0 finale. Il capitano biancoceleste prima sbaglia il rigore fischiato per tocco di mano in area di Giordani, poi sulla respinta col sinistro trova il primo dei suoi due gol al 73esimo. Sei minuti più tardi cala il poker la Lazio, inserimento perfetto di Taylor sulla destra, assist per Zaccagni che controlla e firma la doppietta personale. Replicati i marcatori di tre giorni fa al Del Duca di Ascoli, con i biancocelesti che domenica a Frosinone giocheranno l’ultima amichevole prestagionale. Per il primo appuntamento ufficiale bisognerà aspettare ancora poco, appuntamento a domenica 16 agosto per il match di Coppa Italia allo Stadio Olimpico contro il Mantova.

Lazio, il tabellino dell’amichevole con l’Ostinare

LAZIO - OSTIAMARE 4-0 (19' Ratkov, 41' Ratkov, 73' Zaccagni, 79’ Zaccagni)

LAZIO (4-3-3): Motta (60' Renzetti); Lazzari (60' Marusic), Bordon (60' Doekhi), Romagnoli (60' Provstgaard), Floriani Mussolini (60' Pedraza); Farcomeni (60' Dele-Bashiru), Galassi (60' Rovella), Belahyane (60' Taylor); Serra (60' Cancellieri), Ratkov (84' Sana Fernandes), Noslin (60' Zaccagni). A disposizione: Mandas, Dia. All.: Gattuso.

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua (46' Morlupo); Tesauro, Piroli (60' Vagnoni), Giordani, Castaldo (60' Vianni); Spinosa (84' Ferrari), Gerbaudo (77' Marrali), Donsah (46' Buono); Badje (46' Parigini), Tonin (60' Brosco), Carbone (46' D'Andrea). A disposizione: Fabiano, Mohamed, Korosa, Menichelli, Mirra, Galastri, Prette. All.: D'Antoni.