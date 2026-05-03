Inter, Marotta: "Inchiesta sugli arbitri? Siamo tranquillissimi, sempre corretti"
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"Un copia e incolla rispetto a domenica scorsa”. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, nelle risposte a Dazn prima della gara con il Parma - in corso di svolgimento - è anche tornato sull’inchiesta sugli arbitri che, per ora, non vede indagato alcun dirigente nerazzurro.
Marotta ha rilasciato poche dichiarazioni, ribadendo il concetto già espresso allo scoppio mediatico dell’inchiesta: “Siamo tranquillissimi e abbiamo sempre agito con la massima correttezza".
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