Inter, Marotta: "Lasciamo Inzaghi tranquillo. L'eventuale derby in semifinale un'emozione"

Prima del match contro il Benfica, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Questo è un appuntamento gratificante per tutti. C'è molta emozione ma anche consapevolezza di ritagliarci un ruolo importante e regalare ai tifosi, la proprietà e a noi stessi una bella soddisfazione. Emozione ma motivazione e determinazione".

Le speculazione sul futuro societario hanno condizionato il lavoro della squadra e in qualche modo il suo?

"No perchè il club ha messo l'area sportiva di lavorare nel migliore dei modi supportando ogni attività. Non c'è nessun alibi ma la consapevolezza di essere attori protagonisti di un avvenimento straordinario. Sta ai giocatori vincere e trovare la qualificazione".

Tante le voci che si rincorrono sul futuro di Inzaghi. Nel caso in cui stasera le cose andassero come non dovrebbero andare c'è un piano?

"Non voglio pensarci. Siamo concentrati su questo momento e sappiamo che il ruolo dell'allenatore è oggetto di bersagli e critiche ma noi siamo in grado di valutare l'operato nel migliore dei modi. Dobbiamo lavorare sul presente lasciando lavorare con tranquillità l'allenatore".

L'eventuale derby in semifinale?

Sarebbe eventualmente una grande emozione perchè una stracittadina che vale una finale di Champions è una cosa che ci porta indietro nel passato ma soprattutto è un biglietto da visita spendibile per l'Italia, Milano e del calcio in generale".