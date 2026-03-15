Inter, Mkhitaryan a rischio per la Fiorentina. Ma potrebbe recuperare Calhanoglu
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Problema Henrik Mkhitaryan in casa Inter, col centrocampista armeno che è uscito acciaccato dalla sfida pareggiata ieri pomeriggio contro l’Atalanta a San Siro. Entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Sucic, Mkhitaryan ha finito il match con problemi fisici che saranno meglio valutati fra domani e mercoledì, riposta L’Interista. Da qui le difficoltà nell’immaginarlo a disposizione per la prossima sfida contro la Fiorentina.
Per il match contro i viola potrebbe invece tornare a disposizione Hakan Calhanoglu, con le condizioni di Lautaro Martinez che invece restano da valutare con attenzione. La gara del Franchi, ricordiamo, è in programma domenica 22 marzo alle ore 20.45.
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