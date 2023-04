Inter, Mkhitaryan: "È il momento più duro da quando sono qui, dobbiamo restare positivi"

Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha commentato la sconfitta subita ieri per mano della Fiorentina: "Sicuramente è il momento più difficile da quando sono qui. Ogni sconfitta è tosta e ci fa male, dobbiamo cercare di restare uniti e di restare positivi. Non dobbiamo pensare a queste tre sconfitte di fila perché potrebbero condizionarci per il futuro. Dobbiamo avere un pensiero positivo e chiaro per il futuro".