Lazio, quattro profili per il centrocampo. Si punta anche sugli svincolati
Luca Bargellini
La Lazio guarda al mercato degli svincolati (e non solo) per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da LazioNews, sono quattro i nomi in lista: Habib Keita, Will Smallbone, Tanguy Ndombele ed Eric Ramires. Profili diversi per età, esperienza e provenienza, che il club biancoceleste sta valutando per la mediana.
Keita e Smallbone
Il primo è Habib Keita, classe 2002, svincolatosi in estate dal Kocaelispor, in Turchia. È il profilo che piacerebbe molto al ds Angelo Fabiani, anche se i dubbi riguardano la poca conoscenza del calcio italiano. Classe 2000 è invece Will Smallbone, irlandese, libero dal Southampton dallo scorso 30 giugno: giocatore di esperienza, anche internazionale, ritenuto in grado di rinforzare adeguatamente il centrocampo biancoceleste.
Ndombele e Ramires
Maggiore esperienza per il francese Tanguy Ndombele, classe 1996, ex Tottenham e già passato dall'Italia con il Napoli. Il centrocampista è rimasto senza squadra dopo la scadenza del contratto con il Nizza. Diverso il caso di Eric Ramires, brasiliano classe 2000 del Bragantino: il suo contratto con il club del gruppo Red Bull scadrà il 31 dicembre.