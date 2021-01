Inter, nessuna cessione: Suning cerca soci di minoranza. Nei mesi scorsi rifiutati 800 milioni

vedi letture

No alla cessione dell’Inter. Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato con cui Steven Zhang smentiva categoricamente le voci circolate in precedenza. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro sarebbe alla ricerca di fondi o banche in grado di rifinire il maxi-debito obbligazionario di 375 milioni e in scadenza nel 2022 oltre anche alla ricerca di soci di minoranza che possano garantire liquidi al club milanese. Non solo. Secondo quanto si legge sul quotidiano, Suning avrebbe rifiutato nei mesi scorsi una proposta da 800 milioni di euro per le quote di maggioranza della società.