Inter, comunicato ufficiale: "Il presidente Zhang smentisce l'ipotesi di cessione del club"

"Il presidente Steven Zhang smentisce categoricamente le notizie pubblicate in data odierna in merito alle ipotesi di cessione del Club". Questo il comunicato ufficiale dell'Inter in merito alle news uscite in mattinata sulla possibilità che la società possa essere ceduta nel corso dei prossimi mesi.