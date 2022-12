Inter, nessuna novità sul fronte Skriniar: si attende l'incontro decisivo a metà gennaio

Tutto bloccato sul fronte rinnovo per Milan Skriniar con l’Inter. Come riportato da Sportmediaset, più passa il tempo e più diminuisce l’ottimismo in casa nerazzurra circa una felice conclusione della trattativa con il difensore slovacco, che non ha compiuto manovre di avvicinamento verso il club nelle ultime ore. Un nuovo appuntamento è fissato per metà gennaio, quando il club pretenderà una risposta definitiva all’offerta che gli è stata presentata (6 milioni di euro a stagione).