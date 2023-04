Inter, non c'è solo Conceiçao nel mirino per la panchina. Sono tre i candidati alternativi

Sergio Conceiçao è solo l’ultimo dei nomi emersi per la panchina dell’Inter in vista della prossima stagione. L’addio con Simone Inzaghi appare oramai certo e la dirigenza nerazzurra sta valutando i profili in circolazione che meglio si adattano al progetto della società di Steven Zhang.

Gli altri tre profili oggi nella lista del tuo duo Marotta-Ausilio sono quelli di Antonio Conte, l’uomo dell’ultimo scudetto liberatosi da poco dal Tottenham, Roberto De Zerbi, l’ex Sassuolo che sta stupendo la Premier League con il suo Brighton e Thiago Motta oggi al timone del Bologna. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport