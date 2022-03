Inter, non soltanto i 403 minuti: 69 conclusioni tentate di fila senza trovare il gol

Non soltanto i 403 minuti senza trovare la via della rete. Il digiuno di gol dell’Inter, che dura da quattro partite consecutive non riesce a segnare, assume proporzioni preoccupanti anche in relazione ai tiri provati dagli attaccanti nerazzurri. Con lo 0-0 di oggi contro il Milan, salgono infatti a 69 le conclusioni tentate senza riuscire a gonfiare la rete avversaria.