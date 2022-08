Inter, oggi confronto di Inzaghi con la squadra: da capire le cause del blackout all'Olimpico

vedi letture

Nella giornata di oggi andrà in scena un confronto tra Simone Inzaghi e la squadra dopo il ko dell'Inter contro la Lazio di venerdì sera. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it il tecnico, che ha rivisto ieri la partita, vuole capire quali siano state le cause del blackout nell'ultima parte di gara, che è costato la sconfitta ai suoi, in vista della prossima gara contro la Cremonese, che porterà poi al derby e all'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco.