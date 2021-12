Inter, ottimismo crescente per il rinnovo di Brozovic: possibile fumata bianca entro Natale

Sebbene l'accordo con Brozovic per il rinnovo non sia ancora stato chiuso, in casa Inter si respira un ottimismo crescente circa la buona riuscita dell'operazione, tanto che entro Natale - secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - dovrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Al rientro da Madrid, lo staff del croato vedrà ancora una volta Marotta e Ausilio: l'intesa potrà essere ragionevolmente raggiunta a 5,5 milioni più bonus fino al 2026.