Inter, Pavard: "Non ci poniamo limiti, ora pensiamo al Napoli e alla sfida col Bologna"

Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match contro il Bayern Monaco pareggiato per 2-2 e valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Che gol hai fatto.

"Non è stato facile. Sono contento per il mio primo gol in Champions, ma sono ancora più felice per la squadra che ha raggiunto un traguardo importante come la semifinale. Abbiamo sofferto molto in campo, lo sapevamo che una delle chiavi della partita sarebbe stata la difesa. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto molto bene, poi quando un difensore fa anche l'attaccante va ancora meglio".

Dove può arrivare questa Inter?

"Non ci poniamo limiti, visto che siamo arrivati fin qui vogliamo andare avanti. Siamo un ottimo gruppo con un ottimo staff che lavora bene da due anni. Adesso abbiamo il campionato con il Napoli che lotta con noi per lo Scudetto e la sfida di Bologna che sarà molto dura, dobbiamo vincere anche lì”.