Inter, per Correa sempre viva la pista araba: novità al rientro dal Giappone

vedi letture

Per Joaquin Correa resta viva la pista che porta in Arabia Saudita. Come riportato da Sportitalia, al momento le uniche offerte concrete per il Tucu arrivano dai Paesi Arabi. Tutto è ovviamente rimandato al momento in cui il calciatore rientrerà, con il resto della squadra, dalla tournée in Giappone.