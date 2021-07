Inter, per Inzaghi prime riunioni programmatiche. Giovedì accoglierà i calciatori alla Pinetina

Inizia oggi l'avventura in nerazzurro di Simone Inzaghi: il Corriere dello Sport fa sapere che il tecnico sarà in sede per una serie di riunioni programmatiche, mentre in serata tecnico, staff e dirigenza si riuniranno per vedere Italia-Spagna. Domani, dopo la presentazione ufficiale alle 13 a San Siro, assieme a Marotta, il trasferimento alla Pinetina, dove rimarrà a dormire con tutto il suo staff in modo da poter accogliere, giovedì, i nerazzurri convocati per il ritiro e la prima fase della preparazione.