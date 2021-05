Inter, per Inzaghi serve attendere: possibile annuncio ad inizio prossima settimana

Ci sarà ancora da aspettare per l'annuncio ufficiale di Simone Inzaghi all'Inter. L'attesa si protrarrà solo per qualche giorno: come riferisce Sky, il contratto è già stato definito in ogni suo aspetto, all'appello mancano soltanto alcuni dettagli di carattere burocratico. Il comunicato dei nerazzurri potrebbe essere diramato all'inizio della prossima settimana.