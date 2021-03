Inter, per Kolarov rinnovo in stand-by. Sondaggi da parte di Atalanta e Sampdoria

Potrebbe essere già giunta al capolinea l'avventura all'Inter di Aleksander Kolarov. Come riportato da Fcinternews.it, al momento c'è silenzio totale sul rinnovo per l'esperto difensore mancino che è in scadenza di contratto a giugno (c'è opzione per rinnovo annuale). E il serbo ha anche uno stipendio molto alto, troppo alto per un non titolare. Alcuni club avrebbero già iniziato a sondare il terreno, su tutti Sampdoria e Atalanta che cercano un difensore mancino: i blucerchiati come alternativa a Tommaso Augello visto che Vasco Regini non rinnoverà, mentre i bergamaschi come elemento di esperienza per completare il pacchetto arretrato. Interesse più concreto rispetto ai timidi sondaggi da parte del Bologna che cerca innesti in difesa e non è un mistero il debole di Sinisa Mihajlovic per il suo connazionale. D'altronde anche Walter Sabatini lo conosce bene, visto che fu proprio il dirigente perugino a portarlo in Italia alla Lazio, lanciandolo nel grande calcio. Occhio quindi alla pista emiliana, magari per un contratto biennale così da spalmare l'attuale elevato ingaggio (3 milioni).

Non mancano neppure le sirene estere: dalla Turchia c'è il Galatasaray vigile e che già in passato a più riprese l'aveva corteggiato sia prima del passaggio alla Roma dal Manchester City sia un anno fa di questi di tempi. Insomma, le proposte per Kolarov non mancano. Un bel finale di stagione potrebbe essere utile sia all'Inter per vincere lo scudetto sia a lui per far decollare il mercato in estate.