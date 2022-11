Inter, per Skriniar possibile anche un rinnovo con aumenti a scalare: c'è ottimismo

Milan Skriniar e l'Inter, il rinnovo è possibile. Anche il Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa che dovrebbe portare al nuovo contratto del difensore slovacco. Al netto del ritrovato ottimismo, secondo il quotidiano capitolino le parti stanno lavorando a varie formule per accontentare il giocatore: si parte da 5,5/6 milioni di euro netti come base fissa, ma si stanno studiando i bonus e anche aumenti a scalare. L'obiettivo è chiudere la partita in tempi brevi e annunciare il prolungamento entro fine novembre.