Inter, prima lo scudetto poi il futuro: dal rinnovo di Chivu al passaggio alla difesa a quattro
L'Inter guarda già al futuro. Il successo contro la Roma per 5-2 ha portato la formazione di Cristian Chivu a +7 sul Napoli secondo in classifica. La strada è ancora lunga, mancano sette giornate al termine, ma la strada intrapresa dai nerazzurri porta dritta verso la conquista dello scudetto. Al termine poi si preparerà la prossima stagione impostando le strategie di mercato e cercando i profili giusti per innalzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra.
Si partirà dal rinnovo dell'allenatore. A giugno, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si discuterà il contratto dell'ex difensore protagonista del Triplete nel 2010 poi si penserà ad impostare dal punto di vista tecnico l'anno che verrà. L'idea, sempre secondo il quotidiano, sarebbe quella di variare assetto tattico con Chivu che potrebbe puntare sulla difesa a quattro ed un passaggio dal 3-5-2 di adesso al 4-3-2-1.
Per la porta intanto si punterà dritti a Guglielmo Vicario mentre sulla corsia di destra, oltre a Dufries, potrebbe arrivare Marco Palestra con Dimarco esterno a sinistra. A centrocampo l’idea resta sempre quella di Manu Koné della Roma mentre in attacco non si tocca Lautaro Martinez con un possibile arretramento di Marcus Thuram e la ricerca di un nuovo trequartista. Il nome più gettonato resta quello di Diaby.
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