Inter, quale futuro per Cuadrado? Serie A difficile, ci sono tre piste estere

Stagione particolarmente complicata per Juan Cuadrado, esterno dell'Inter reduce da sole 12 presenze con 2 assist all'attivo fra campionato e coppe. Il suo accordo con l'Inter, dopo l'arrivo a zero la scorsa estate, scadrà a fine giugno e non sembrano esistere premesse per un rinnovo con l'Inter.

Il quotidiano As, nella sua edizione colombiana, parla del futuro del giocatore e spiega come al momento ci siano diverse possibilità e strade aperte per lui: una è quella di una ulteriore avventura in Serie A, anche se al momento non sono arrivati segnali in questo senso.

Per questo l'ipotesi oggi più probabile è quella di un addio alla Serie A, con tre possibili destinazioni: una riguarda l'Arabia Saudita, con alcune società che già in passato si erano interessate a lui. C'è poi la possibilità MLS, così come quella di un ritorno in patria, all'Independiente Medellin.