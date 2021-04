Inter, quasi tutti recuperati: si va verso la formazione tipo

vedi letture

In vista del ritorno del campionato, in casa Inter le buone notizie arrivano dall’infermeria. Infatti Antonio Conte ha avuto modo di ricevere il ritorno alla disponibilità di quasi tutti i calciatori che erano risultati positivi al Covid nella settimana antecedente alla sosta, con l’aggiunta di Stefan De Vrij: motivo per il quale la formazione che verrà schierata contro il Bologna nel posticipo di sanato sera potrebbe potenzialmente ricalcare nella sua totalità quella ormai identificata come quella titolare da parte degli appassionati nerazzurri.

L’unico vero dubbio risiede proprio nel recupero dell’olandese, che cercherà di rendersi disponibile dal primo minuto prendendo il posto di Ranocchia che sembrava destinato ad una maglia da titolare. Per quanto riguarda la linea mediana sono in ascesa le quotazioni di Eriksen a discapito di Gagliardini. Davanti è scontata la riconferma della coppia titolare Lukaku-Lautaro Martinez.