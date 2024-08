Inter, Radu sempre più vicino al Sassuolo. Turati può cambiare squadra

vedi letture

In dirittura d'arrivo la trattativa per il trasferimento del portiere rumeno Ionut Andrei Radu dall'Inter al Sassuolo. Trova conferme l'indiscrezione lanciata nella giornata di ieri, col club emiliano - scrive 'SassuoloNews' - ormai a un passo dalla sua acquisizione. Dopo l'arrivo di Radu, il Sassuolo dovrebbe dare il via libera alla cessione di Stefano Turati, portiere classe 2001 accostato negli ultimi giorni anche alla Fiorentina.

E a proposito di Sassuolo, nelle ultime ore il club neroverde ha ufficializzato l'acquisto di Lovato con questo comunicato: "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto legato a determinate condizioni, dalla Salernitana, le prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato (difensore, 2000).

Cresciuto nel vivaio del Padova prima e del Genoa poi, Matteo Lovato fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia dei padovani nel campionato di Serie C all’età di 19 anni. Nella finestra di mercato invernale del 2020, il difensore nato a Monselice, viene acquistato dal Verona e sul finire del campionato 2019/20 fa il suo esordio in Serie A nella gara contro l’Atalanta. In massima serie, Mattia è uno dei quattro difensori nati dal 2000 in avanti ad avere collezionato almeno 90 partite nella competizione, assieme a Andrea Cambiaso (92), Nehuén Pérez (90) e Wilfried Singo (98).

La Dea tornerà a far parte della propria carriera un anno più tardi, saranno proprio i bergamaschi ad acquistarlo e farlo esordire in Champions League in occasione della partita dell’Old Trafford contro il Manchester United. L’esperienza a Bergamo non è delle più fortunate e nel mercato di gennaio del 2022 passa in prestito al Cagliari per poi andare definitivamente alla Salernitana nell’estate dello stesso anno. Con i campani ha collezionato 30 presenze, e negli ultimi 6 mesi della stagione 2023/24 ha indossato la maglia del Torino mettendo insieme 13 presenze.

Difensore destro con ottima visione di gioco e qualità individuale ha collezionato anche 15 presenze in Nazionale Under 21 facendo il suo esordio in maglia azzurra nel novembre 2020 nel match contro l’Islanda e segnando il suo primo gol nell’amichevole contro l’Ucraina il 27 Marzo 2023".