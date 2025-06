Ufficiale Celta Vigo, arriva a parametro zero l’ex inter Ionut Radu. Contratto fino al 2029

Dopo aver concluso la sua esperienza al Venezia, Ionut Radu ha subito trovato una nuova sistemazione. Il Celta Vigo ha infatti annnunicato il suo ingaggio a parametro zero nel seguente comunicato.

Il primo acquisto della stagione 2025/26 ha già un nome. L'RC Celta ha ingaggiato il portiere della nazionale rumena Ionuț Andrei Radu dal Venezia F.C. in Serie A, dove arriva a parametro zero per le prossime 4 stagioni.

Nato a Bucarest, Radu, 28 anni, vanta esperienze in alcuni dei massimi campionati europei. Il portiere si è formato alla Steaua e alla Dinamo Bucarest, dove il suo talento lo ha portato a fare il salto nel settore giovanile dell'Inter. In Italia, il portiere ha accumulato esperienza in diverse squadre di alto livello, tra cui Genoa, Parma e Cremonese, oltre a un periodo in Ligue 1 con l'Auxerre e in Premier League inglese con il Bournemouth. Nell'ultima parte della scorsa stagione 2024/25, ha difeso con delle prestazioni straordinarie la porta del Venezia F.C., dove ha giocato 15 partite in Serie A, in cui ha messo in mostra molte delle sue qualità: riflessi, agilità e sicurezza in area.

Il portiere azzurro ha militato anche nella Nazionale rumena, con cui ha disputato 4 partite.

Ionuț Radu debutta nel mercato celeste e approda in prima squadra per affrontare l'entusiasmante stagione del ritorno in Europa.

Benvenuto, Ionuț!