Inter, risposta immediata e reazione d'orgoglio: la richiesta di Conte per volare in testa

Antonio Conte dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, ha subito iniziato a parlare della gara di stasera contro la Fiorentina chiedendo ai suoi una risposta immediata, una reazione d'orgoglio, anche se sa bene che la sua squadra sarà più stanca di quella di Prandelli. L'obiettivo del tecnico interista è quello di portarsi in testa almeno per 42 ore, in attesa di conoscere l'esito della partita del Milan contro il Crotone. Non si può permettere passi falsi fiorentini, considerando che perdere punti per strada ora sarebbe decisamente negativo anche considerando che la sfida successiva sarà contro la Lazio e che i rossoneri invece sfideranno in Liguria lo Spezia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.