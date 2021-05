Inter-Roma 1-0, Brozovic la sblocca con un piattone su assist di Darmian: azione da manuale

Bastano dieci minuti all'Inter per sbloccare la gara casalinga contro la Roma. A rompere l'equilibrio è Marcelo Brozovic, che sfrutta perfettamente un assist dalla destra di Darmian per trasformare un rigore in movimento con un rasoterra imparabile per Fuzato. Nerazzurri avanti, difesa giallorossa alquanto poco reattiva nell'occasione.