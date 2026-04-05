Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro da sballo, Thuram ritrova il sorriso. Roma, serata da dimenticare

Inter-Roma 5-2

INTER

Sommer 6 - Decisivo al 23' su Malen, incolpevole sul gol di Mancini e leggermente sorpreso sul mancino di Pellegrini a gara comunque già chiusa.

Akanji 6,5 - Sempre preciso nelle chiusure, è il leader della difesa nerazzurra. Il migliore del suo reparto.

Acerbi 6 - Ordinato come al solito, nonostante non sia più un titolarissimo dell'Inter. Prova positiva senza far rimpiangere Bisseck.

Bastoni 6 - Serata complicata dopo le tante critiche delle ultime settimane. Non la sua miglior prestazione, ma poco importa: questo 5-2 servirà anche al suo morale.

Dal 58' Darmian 6 - Entra quando la partita era già indirizzata e si limita a fare ciò che basta.

Dumfries 6,5 - Non è ancora al top e si vede. Sfiora il gol in più di un'occasione e la sua presenza in campo basta per dare fiducia a tutta la squadra.

Zielinski 7 - Sempre nel vivo della manovra, tocca una quantità infinita di palloni e corre per quattro. Altra prestazione da grande.

Dal 76' Mkhitaryan sv.

Calhanoglu 7,5 - Dopo 5 minuti fa le prove con una sassata da fuori respinta da Svilar, al secondo minuto di recupero del primo tempo trova un gol strepitoso da 30 metri che pesa tantissimo. Arricchisce la sua grande partita con l'assist da corner per Thuram.

Dal 66' Sucic 6 - Si mette a disposizione della squadra nel finale di una partita già chiusa.

Barella 7 - Torna al gol dopo sei mesi di digiuno e partecipa alla festa con la quinta rete nerazzurra. Anche nel primo tempo era stato tra i migliori.

Dimarco 6 - Qualcuno avrà avuto uno spiacevole deja-vu quando Rensch riesce a crossare senza troppa fatica per l'1-1 di Mancini. Molto meglio in fase offensiva, come sempre.

Lautaro Martinez 8 - Torna e trova il gol dopo un minuto esatto, poi segna la doppietta personale a inizio ripresa. Il capitano è il migliore in campo e il suo rientro vale più dei tre punti.

Dal 58' Bonny 6 - Sfiora il gol e si batte.

Thuram 6,5 - Due assist, poi il gol del 4-1. Serata fantastica per il francese, che ritrova sia il sorriso che il suo compagno di reparto.

Dal 66' Pio Esposito 6 - Svilar gli nega il gol ma la sua prova è comunque positiva.

Chivu 7 - Non era scontato riuscire a far giocare una partita così a una squadra ferita. I suoi meriti sono tanti e merita gli applausi come tutti i suoi giocatori.

ROMA

Svilar 6 - Raccoglie il pallone cinque volte dalla sua porta ma non ha colpe in nessuna occasione, anzi. Impedisce che il passivo sia ancora più pesante.

Mancini 6,5 - Perfetto il suo colpo di testa che vale l'1-1 e non ha colpe sui due gol dell'Inter nel primo tempo. Deve poi alzare bandiera bianca all'intervallo per un problema muscolare.

Dal 46' Ghilardi 5 - Entra nel momento in cui la Roma sbanda. Non è certo colpa sua, ma partecipa al secondo tempo da incubo.

Ndicka 5 - Troppo morbido al primo minuto su Thuram nell'azione che porta all'1-0 di Lautaro Martinez. Nella ripresa si perde, come tutta la Roma.

Hermoso 5 - Primo tempo convincente in entrambe le fasi. Poi si scioglie come neve al sole insieme ai suoi compagni.

Dall'81' Ziolkowski sv.

Celik 5,5 - Si fa anticipare da Lautaro al 1' minuto. Ci prova, spinge, ma non è serata. Comunque uno degli ultimi a mollare.

Pisilli 5 - Il centrocampo dell'Inter è troppo per lui e va in difficoltà come tutto il resto della squadra.

Cristante 5 - Soffre dall'inizio alla fine. Gli strascichi del rigore sbagliato in Nazionale possono aver inciso, ma non è solo questo.

Rensch 6 - Cross al bacio per Mancini che vale il gol dell'1-1. Perde il duello con Thuram che porta al gol del 3-1 di Lautaro Martinez.

Dal 58' Tsimikas 6 - Entra in campo quando la Roma ha già mollato la presa sulla partita.

Soule 5,5 - La notizia migliore è l'essere tornato in campo. Non combina molto.

Dal 64' El Shaarawy 6 - Prova a dare fastidio alla difesa interista, senza riuscirci.

Pellegrini 5,5 - Il gol del 5-2 è solo una magra consolazione. Prestazione in linea con il resto della squadra in una serata da dimenticare.

Malen 5,5 - Quando tocca palla dà sempre la sensazione di poter fare qualcosa. Ma non riesce a incidere come vorrebbe.

Gasperini 5 - La sua squadra molla completamente dopo il 3-1 al 52' e non è accettabile. Dovrà lavorare ancora molto se vorrà avere chance di poter lottare per la Champions fino a fine campionato.