Inter, salgono i ricavi da TV e sponsor. Mancano 55 milioni dalla Cina

Crescono i ricavi commerciali dell’Inter. È questo il dato che emerge dalla relazione semestrale di Inter Media and Comunications, la controllata in cui confluiscono i ricavi commerciali e legati ai diritti audiovisivi dei nerazzurri. In particolare, i ricavi da sponsor e diritti tv, sono saliti del 25,7%, toccando quota 202,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Una crescita, come evidenzia calcioefinanza.it, legata soprattutto al fatto che la stagione 2019/2020 si sia conclusa oltre il 30 giugno e quindi abbia spiegato i suoi effetti, anche in termini di entrate, sul periodo successivo. Considerando solo i ricavi legati alla stagione in corso, infatti, la crescita si attesterebbe sul 2 per cento a 164,2 milioni. Il Sole 24 Ore sottolinea inoltre come questa crescita dei ricavi abbia portato in dote un aumento di cassa: la disponibilità liquida a copertura del debito è salita del 10,8 per cento ed è pari a 177 milioni di euro per il semestre in questione. Mancano però i soldi in arrivo dalle sponsorizzazioni internazionali, in buona sostanza dalla Cina: nel secondo semestre del 2020, infatti, sono stati raccolti 18 milioni di euro, a fronte dei 40,6 milioni raccolti nei sei mesi precedenti. Su questo fronte, l’Inter vanta crediti per 55,7 milioni di euro: 12,8 milioni legati alla stagione 2018/19, 25,9 relativi al 2019/20 e 16,8 milioni legati all’esercizio in corso.