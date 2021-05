Inter-Sampdoria, formazioni ufficiali: Conte sceglie Ranocchia, Vecino e Sanchez dal 1'

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria. Mister Conte, con lo scudetto già conquistato, regala una maglia da titolare a chi ha trovato meno spazio in questo campionato. Dal primo minuto in difesa c'è Ranocchia, mentre in mezzo al campo ci sono Vecino e Gagliardini. Davanti Sanchez in coppia con Lautaro Martinez. Ranieri sceglie Keita dal 1' supportato da Ramirez. Titolare anche l'ex di turno Candreva.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Ramirez; Keita. Allenatore: Claudio Ranieri.