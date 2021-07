Inter, Sanchez ha aperto al rinnovo: un anno in più per spalmare il suo super ingaggio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Alexis Sanchez avrebbe aperto alla possibilità di rinnovare l'attuale contratto con l'Inter in scadenza nel 2023, prolungando fino al 2024 per splalmare l'attuale ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. In questo modo, lo stipendio del cileno si abbasserebbe fino a poco meno di 5 milioni a campionato, un punto di partenza importante per proseguire il rapporto e non pensare alla cessione.