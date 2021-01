Inter, Sanchez-Lukaku nuovo tandem di coppa. Riecco Kolarov dopo il derby da incubo di ottobre

Alexis Sanchez è la grande novità di Antonio Conte di quest'ultimo periodo. Il cileno è confermato titolare in Coppa Italia, dopo i 120' giocati contro la Fiorentina. Cambia il partner d'attacco che passa da Lautaro Martinez a Romelu Lukaku. Per il Nino Maravilla molto meno spazio ultimamente in campionato, dove un problema agli adduttori ne ha condizionato l'impiego. In campionato ultima partita da titolare datata 6 gennaio, nel ko a Marassi contro la Sampdoria. Poi una panchina e due spezzoni di partita contro Juventus e Roma. Nuova chance per Aleksandar Kolarov che ha sì giocato in Coppa Italia ma che in campionato ha avuto pochissimo spazio. Il serbo, arrivato in questa stagione, dopo un inizio da titolare è stato messo da parte a partire da novembre.Partita simbolo del suo flop fin qui è proprio il derby del 18 agosto, dove di fatto perse il posto: in quella circostanza causò il rigore che portò il Milan in vantaggio e anche in occasione del raddoppio di Ibrahimovic non fu all'altezza della situazione.5.38 è la media voto fin qui su Tuttomercatoweb. Spicca anche la panchina di Achraf Hakimi, che anche agli ottavi di finale non faceva parte degli undici titolari. Il marocchino è poi entrato a partita in corso.