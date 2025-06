Ufficiale La Federcalcio serba annuncia: "Kolarov ha accettato l'offerta dell'Inter, sarà il vice di Chivu"

La Federcalcio serba ha annunciato che Aleksandar Kolarov, commissario tecnico della Nazionale Under 21, ha accettato l’offerta dell’Inter per diventare il primo allenatore in seconda del club nerazzurro, finalista dell’ultima Champions League.

“Quando abbiamo affidato a Kolarov, leggenda della nostra Nazionale, il ruolo di CT dell’U21, eravamo certi che si trattasse dell’inizio di una grande carriera da allenatore.

Nonostante il suo incarico sia stato breve, Aleksandar ha dimostrato grande professionalità, dedizione ed entusiasmo nel lavoro con i giovani.

Il suo passaggio a uno dei più grandi club europei è la conferma che si tratta di un tecnico in ascesa, con il potenziale per lasciare un segno importante nel calcio.

Siamo orgogliosi che il nostro Sale abbia iniziato questo nuovo capitolo proprio nella nostra Federazione, e gli auguriamo tanta fortuna, successi e nuovi trofei con l’Inter, squadra con cui – da giocatore – ha già vinto Campionato, Coppa e Supercoppa d’Italia tra il 2020 e il 2022”, ha dichiarato Branko Radujko, segretario generale della FSS.

La Federazione renderà noto a breve il nome del nuovo commissario tecnico dell’U21, che avrà il compito di guidare la squadra verso il grande obiettivo dell’Europeo 2027, in programma proprio in Serbia.

Le parole di Kolarov

“Ho accettato un’offerta inaspettata, ma per me molto importante: sarò il primo allenatore in seconda dell’Inter, uno dei club più prestigiosi d’Europa.

Non è stata una scelta facile, perché avevo iniziato con grande impegno e orgoglio la mia carriera da allenatore con la Nazionale Under 21.

Ringrazio la Federcalcio serba per la fiducia, in particolare il segretario generale Branko Radujko, che mi ha dato l’opportunità di fare i primi passi in panchina.

Un grazie speciale anche a tutti i ragazzi della Nazionale U21: è stato un vero piacere lavorare con voi, e sono certo che vi attende un grande futuro.

Lascio questo incarico con rispetto e gratitudine, ma anche con entusiasmo per le nuove sfide che mi attendono”.