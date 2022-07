Inter, se parte Skriniar il preferito è Milenkovic. Demiral alternativa, Acerbi se resta lo slovacco

vedi letture

Il Barcellona è ad un passo da Jules Koundé del Siviglia. Una vera e propria beffa per il Chelsea, che ormai pensava di aver chiuso per il forte centrale francese. Il passaggio del centrale al Barça potrebbe causare un effetto domino sul mercato, con il Chelsea - scrive La Gazzetta dello Sport - che potrebbe pensare nuovamente a Milan Skriniar dell'Inter. Inzaghi è stato chiaro: perso Bremer, l'allenatore non digerirebbe con facilità l'addio dello slovacco, ma allo stesso tempo la necessità di fare cassa persiste. Per questo motivo il club nerazzurro continua a tenere vivi i contatti con la Fiorentina per Nikola Milenkovic, l'opzione numero uno in caso di addio di Skriniar. In seconda fila c'è Demiral, mentre in caso di permanenza dello slovacco, l'Inter andrebbe su un profilo meno oneroso: il nome di Acerbi, in quest'ottica, non può essere scartato.