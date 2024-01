TMW Inter, Sensi verso il Leicester? Incontro fra domani e mercoledì

In settimana è previsto un incontro per Stefano Sensi. Il centrocampista piace molto a Enzo Maresca e al Leicester, ha un contratto in scadenza a giugno ma potrebbe salutare subito in direzione Championship. L'idea di giocare in Inghilterra è affascinante per Sensi che troverebbe un campionato differente, anche se per qualche mese visto che lo stesso Leicester è primo in classifica e pare non avere rivali per la promozione. Nei prossimi giorni è quindi in agenda un meeting per capire la fattibilità dell'operazione, con l'Inter che prima ovviamente dovrà tornare dall'Arabia - dopo la Supercoppa italiana di questa sera - e poi eventualmente sedersi al tavolo.

L'idea dei nerazzurri è quella di lasciare andare Sensi dietro un pagamento di 2 milioni di euro. Cifra che appare comunque abbastanza contrattabile visti i sei mesi di contatto rimanenti per l'ex Sassuolo. Da capire se le Foxes avranno intenzione di spendere, considerato anche che nelle scorse ore il Chelsea ha deciso di richiamare Cesare Casadei all'ovile, lasciando il Leicester con un giocatore in meno proprio a centrocampo.

Quindi la possibilità è che la situazione si allunghi, come tempistica, anche perché a giugno Sensi sarà libero di firmare il contratto a zero. L'incontro, in ogni caso, avverrà in settimana.