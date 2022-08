Inter, Skriniar dal possibile addio al rinnovo: a settembre pronto il contratto fino al 2027

Dopo il perentorio "no" che Steven Zhang ha espresso davanti all'ultima proposta del PSG per Milan Skriniar, già a settembre il difensore interista potrebbe rinnovare con piena soddisfazione il proprio contratto con i nerazzurri. Lo slovacco dovrebbe passare dagli attuali 3,5 milioni percepiti a Milano, fino ad un accordo da 5,5 o addirittura 6 milioni di euro a stagione fino al 2027. Non i 7,7 che avrebbe guadagnato a Parigi, ma certamente un bel passo in avanti che lo gratifica dopo un'estate di trattative in uscita andate a vuoto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.