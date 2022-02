Inter, slitta il rientro in campo di Correa. Per Gosens possibile spezzone nel derby

Leggero ritardo nella tabella di marcia relativa ai rientri dei giocatori infortunati in casa Inter. Come riportato da Gazzetta.it, Joaquin Correa oggi ha compiuto un altro piccolo passo in avanti, sostenendo metà seduta assieme al gruppo, ma non dovrebbe ancora essere a disposizione nel derby di Coppa Italia contro il Milan di martedì. Possibile un primo spezzone di gara la prossima settimana. Buone notizie invece per Robin Gosens, che potrebbe già essere arruolabile contro i rossoneri.