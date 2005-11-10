Zazzaroni: "Dopo il primo tempo di ieri fatichiamo a non considerare la Roma da scudetto"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha commentato il pareggio fra Roma e Inter di ieri: "Se diamo retta a Gasperini, solo il 16 gennaio, dopo la ventesima giornata, sapremo se la Roma è da scudetto. Ma se ci facciamo bastare il primo tempo di ieri, fatichiamo a non considerarla una candidata al titolo".

Zazzaroni sottolinea come i primo venticinque minuti dei giallorossi siano stati "impressionanti e hanno in qualche modo spiazzato l’Inter che s’è vista infatti costretta ad allungarsi per reagire a tanta irruenza - ha continuato - rendendo peraltro bellissima la partita". Nella ripresa la squadra di Chivu, canto suo, ha "meritato il pari e avrebbe anche potuto vincere - fin troppo evidente la flessione della Roma dal punto di vista atletico".

Chiosa poi sulle partenze col freno a meno tirato dei nerazzurri: "Se non parte sotto di due gol questa Inter non è soddisfatta - conclude il direttore del giornale sportivo romano - se non subisce gli avversari nei primi tre minuti della ripresa la Roma si stranisce. Non chiamateli 'approcci' (sbagliati), definizione impropria e che fa abbastanza schifo: ma errori individuali, fatevi bastare la semplicità".