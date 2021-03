Inter, stop dell'Ats ai nazionali: non esiste regola FIFA che obblighi i club a liberare i giocatori

Niente Nazionale per i giocatori dell'Inter, dopo la decisione dell'Ats di Milano che ha posto in isolamento domiciliare i nerazzurri fino al 31 marzo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'unico spostamento possibile per i calciatori sarà quello da casa ad Appiano Gentile e non esiste una regola FIFA che obblighi i club a liberare i giocatori per la nazionale, a maggior ragione davanti a una disposizione sanitaria.