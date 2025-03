Inter su tre giocatori dell'Udinese, il ds Nani: "Pensavo di più... Atta incedibile"

Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky prima della partita con l’Inter, che segue Solet, Bijol e Lucca: “Mi aspettavo gliene piacessero di più, ne avete citati solo tre… Scherzi a parte, sono tre oggi giocatori e per fortuna non piacciono solo all’Inter, altrimenti avremmo difficoltà sul mercato. Sono giocatori importanti, che stanno facendo bene. Io reputo positivo il fatto che una squadra come l’Inter possa apprezzare alcuni nostri giocatori”:

Salvezza in archivio, adesso giocate con la testa più libera… “Non vorremmo smentire nessuno, vorremmo continuare a giocare bene e fare risultato. Abbiamo la testa più libera, avevamo l’ossessione di arrivare presto a 40 punti: ci siamo arrivati con dieci giornate di anticipo e con buone prestazioni. Vorremmo continuare così, giocando bene e dando lustro ai nostri giocatori, anche per preparare la prossima stagione. È anche evidente che giochiamo contro una delle prime cinque squadre del mondo: la differenza di valore c’è, dovremo fare il massimo”.

Quanto vale Atta? “Troppo… È un giocatore giovane che deve ancora crescere, non lo consideriamo sul mercato perché è un giocatore che deve fare il suo percorso. Siamo contenti, ha talento e personalità, ma è un giovane e deve rimanere tranquillo. Non sarà coinvolto in trattative di mercato”.

