Inter, tampone rapido negativo per Radu, Bastoni, Barella, Sensi ed Eriksen. Domani i molecolari

Tamponi per tutti i nazionali anche in casa Inter dopo la tornata di gare internazionali: i test antigenici, comunica la società nerazzurra, hanno dato esito negativo per Radu, Bastoni, Barella, Sensi ed Eriksen che stanno svolgendo allenamento individuale. Domattina atteso l'esito dei molecolari e nuovi tamponi per tutto il gruppo squadra.