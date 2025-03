TMW Inter, terapie in Olanda per Dumfries. De Vrij lavora con il gruppo, Zalewski solo in parte

Tra 2 giorni l'Inter tornerà in campo in Serie A e lo farà contro l'Udinese di Kosta Runjaic. Stefan de Vrij oggi ha lavorato con il resto del gruppo e sarà dunque a disposizione per il 30° turno, mentre Nicola Zalewski ha fatto solo parte della seduta con la squadra. Il polacco domani dovrebbe comunque aggregarsi ai compagni ed essere convocato per il match del weekend.

Solo terapie ovviamente per Lautaro Martinez e Piotr Zielinski. Sta cercando di recuperare il più in fretta possibile anche Denzel Dumfries, che si sta sottoponendo alle cure in Olanda con il permesso della società nerazzurra.

30ª GIORNATA DI SERIE A

29/03/2025 Sabato 15.00 Como - Empoli DAZN

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia - Bologna DAZN

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus - Genoa DAZN

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce - Roma DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari - Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter - Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli - Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona - Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio - Torino DAZN

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 punti (29 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)