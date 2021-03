Inter, tre strade per Suning. Fortress in pole, Pif già in contatto con Freshfields

Tre strade per Suning, mentre si avvicinano le scadenze finanziarie di fine marzo. Le tre strade portano a due investitori americani e a uno saudita. Come riportato da 'The Insider,' blog de Il Sole 24 Ore, i due investitori americani sono Fortress e Bain Capital Credit, mentre il gruppo saudita è Pif. L’obiettivo di Steven Zhang è quello di trovare 250 milioni di euro per arrivare a fine anno e pagare dunque le varie scadenze. Per quanto riguarda la cessione del pacchetto di maggioranza, la richiesta è di un miliardo, asticella talmente alta da rendere impossibile una trattativa.

“Resta dunque sul tavolo il prestito: in pole position è Fortress, ma anche Bain Capital Credit sta continuando a lavorare, assistito secondo le indiscrezioni dagli avvocati di Linklaters. C’è poi il tema della cessione di una minoranza: nelle scorse settimane si sono fatti avanti, secondo i rumors, con Suning gli avvocati di Freshfields, in rappresentanza del fondo saudita Pif. Le discussioni sono in fase iniziale. Tutto risolto dunque? Per niente. Le trattative sono complesse, in quanto con il prestito si andrebbe ad accumulare debito su una società già molto indebitata (attualmente attorno ai 400 milioni di euro)”, si legge.