Inter, ufficializzati i numeri di maglia dei nuovi acquisti: Dzeko con la 9, Calhanoglu sceglie il 20

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale l'Inter ha comunicato i numeri di maglia dei nuovi acquisti arrivati finora dal calciomercato nerazzurro. Edin Dzeko, come già comunicato, ha scelto d'indossare la 9 dopo l'addio di Lukaku, così come Denzel Dumfries la 2 che era di Hakimi. Per l'ex Milan Hakan Calhanoglu, con la 10 saldamente sulle spalle di Lautaro Martinez, la scelta è ricaduta sul 20. L'ex Crotone Alex Cordaz ha invece optato per la 21, mentre i rientranti Federico Dimarco ed Eddie Salcedo, rispettivamente, per la casacca numero 32 e la numero 16.