Inter, una buona notizia: torna Dimarco. Contro la Juve turnover moderato per Inzaghi

Una notizia positiva per l'Inter che si lecca le ferite e pensa a come ripartire dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la decima in questo campionato. Nella giornata di ieri è infatti tornato pienamente a disposizione Federico Dimarco, che sicuramente sarà convocato per la gara contro la Juve di domani sera, a differenza di Calhanoglu e Skriniar, anche se difficilmente partirà titolare.

Turnover non esagerato? Secondo il Corriere dello Sport, sarà questa la prospettiva di Simone Inzaghi: possibile occasione per Handanovic in porta, in regia potrebbe toccare ad Asllani al posto di Brozovic.