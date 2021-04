Inter, uno scudetto che valorizza la rosa: altra vittoria di Conte

vedi letture

Tra le principali qualità di un tecnico vincente c’è certamente quella di valorizzare i giocatori di cui dispone, ed in questo senso la stagione dell’Inter con Conte sta fornendo ampie rassicurazioni che vanno ben oltre quello che già la classifica sta raccontando in maniera più che eloquente. Gli investimenti portati avanti dalla società perché orientati al futuro stanno manifestando la loro validità con la crescita del potenziale valore del cartellino dei diretti interessati, che si stanno via via insediando tra i top a livello continentale per il ruolo che ricoprono. Inevitabile partire da Lukaku, che ha spazzato l’assurdo scetticismo iniziale a suon di gol e prestazioni, manifestando la sua supremazia a livello di realizzazioni e leadership per la crescita dei compagni di squadra. Non è un caso che anche il valore ed il rendimento di Lautaro Martinez si siano impennati, e saranno premiati con un più che meritato rinnovo di contratto. Situazione che va ad affiancarsi a quella di Barella, oggi più che mai simbolo dell’Inter presente e futura, e di Bastoni che oltre ad avere attirato su di sé l’attenzione di molti top club verrà blindato da un rinnovo a stretto giro di posta. Per non parlare del recupero di Eriksen, tornato protagonista dopo essere stato valorizzato dal cambio di marcia nerazzurro nel 2021. Insomma uno scudetto che, se si dovesse materializzare, porterebbe benefici anche dal punto di vista del valore economico del club. Di questi tempi, non una cosa da poco.