Inter, Vecino: "Se vuoi vincere il campionato queste gare sono fondamentali"

Matias Vecino è intervenuto ai microfoni di Inter Tv per analizzare il match contro il Torino: "Mi sento bene, per la vittoria ma soprattutto per il fatto di essere tornato in campo. È stato un periodo davvero lunghissimo. Volevo rompere il ghiaccio per provare a sentire di nuovo quello che si prova solo in campo. Sicuramente è stata una partita in cui abbiamo sofferto di più rispetto alle altre. Ma gare come queste sono fondamentali se vuoi vincere il campionato. Negli anni scorsi in partite così non portavamo a casa punti. Questa è la differenza tra chi vince e chi arriva secondo".