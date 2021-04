Inter, Zhang guarda al futuro: obiettivo rinnovare i contratti di Lautaro Martinez e Bastoni

Non solo fondi per Steven Zhang. Il presidente dell'Inter la prossima settimana sarà in Italia anche per discutere, oltre che per salutare la squadra in questo rush finale per lo scudetto e chiudere il discorso legato ai fondi, anche per il futuro nerazzurro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il numero uno parlerà con Beppe Marotta, Alessandro Antonello e il mister Antonio Conte per pianificare la prossima stagione. Sul piatto ci sarebbero in primis i rinnovi di Lautaro Martinez e Bastoni, oltre al dossier stadio che andrà approfondito.

Piano stipendi - Tutto deciso invece sulla questione legata agli stipendi: ad aprile verrà pagato il mese di febbraio, a maggio quelli di marzo oltre novembre e dicembre mentre a giugno toccherà ad aprile e maggio. A settembre, sarà la volta di giugno. Il premio scudetto, infine, verrà liquidato in due tranche a settembre e dicembre.